Barbara D’Urso finisce nei guai | Tutti contro lei, cosa sta accadendo (Di martedì 14 gennaio 2020) Mozione da parte delle associazioni per la tutela dei minori: Pomeriggio 5 offrirebbe un’immagine avvilente della donna e della madre durante le sue trasmissioni con immagini e contenuti offensivi. Barbara D’Urso svilisce la donna? Vedremo se Barbara D’Urso deciderà di rispondere in diretta e come: senza dubbio le accuse dei comitati che sorvegliano su contenuti … L'articolo Barbara D’Urso finisce nei guai Tutti contro lei, cosa sta accadendo proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

stanzaselvaggia : Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio… - icarvsplume : RT @AwelTheFirst: Leggo di Barbara d’Urso indignata dalle parole di Salvo Veneziano al #GFVIP. Eppure continua a parlare di Luigi Mario Fav… - SystemOfDrTarr : @gadlernertweet @GiorgiaMeloni @nonelarena Se contiamo anche il tempo di trucco e parrucco ad occhio e croce la Mel… -