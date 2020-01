Auto elettriche, servono 3 milioni di colonnine per rispettare i piani dell’Ue (Di martedì 14 gennaio 2020) L’Europa ad emissioni zero ha bisogno di tre milioni di colonnine per alimentare le Auto elettriche ‘attese’ entro il 2050. Ue, servono tre milioni di colonnine per la ricarica delle Auto elettriche. L’Europa rincorre l’obiettivo emissioni zero e lavora per la tutela dell’ambiente. Una delle rivoluzioni tangibili già in atto è quella del mondo dei motori. Le Auto elettriche sono diventate una realtà che ha già cambiato le abitudini di migliaia di Automobilisti. Ma la strada è ancora lunga. Per trasformare la mobilità europea serve uno sforzo non indifferente. servono innanzitutto tre milioni di colonnine per la ricarica in tutta Europa. Auto elettriche, serviranno tre milioni di colonnine per rispettare i piani dell’Ue A fare i conti ci ha pensato la Transport & Environment e i calcoli sembrano realistici, decisamente vicini alla ... Leggi la notizia su newsmondo

