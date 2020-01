Amadeus: “Voglio un Sanremo che stupisca”. A suo fianco anche Bellucci, Leotta e Clerici (Di martedì 14 gennaio 2020) "Voglio un Sanremo che stupisca e che abbia un occhio al passato ma soprattutto che guardi al presente e al futuro". Lo ha affermato Amadeus, conduttore e direttore artistico della 70° edizione del Festival, durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse canora. Amadeus vuole che sia un evento corale e spiega: "Questo Sanremo non è mio, è nostro". Sarà affiancato sera dopo sera da 10 co-conduttrici che si alterneranno sul palco, da Diletta Leotta ad Antonella Clerici e anche Rula Jebreal la cui presenza ha scatenato tante polemiche che Amadeus ha voluto chiudere dichiarando che si tratta di una giornalista preparata e che la politica c'entra niente. Poi sono arrivate le prime conferme sui super ospiti: Fiorello, Roberto Benigni e Tiziano Ferro."Avere Roberto Benigni in una sera di Sanremo. Ci sono artisti a cui io non chiedo mai cosa faranno perché sono sicuro che ... Leggi la notizia su ilfogliettone

