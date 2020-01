Amadeus sostiene che anche «la signora Meloni» sarà contenta di ascoltare Rula Jebreal a Sanremo (Di martedì 14 gennaio 2020) Se Giorgia Meloni vedrebbe bene Mario Giordano sul palco di Sanremo 2020 al posto di Rula Jebreal, ecco che Amadeus sottolinea come la leader di Fratelli d’Italia dovrebbe – o almeno spera che lo sia – essere contenta di ascoltare il discorso sulle donne che la giornalista di origini palestinesi terrà al Teatro Ariston. Il direttore artistico ha presentato quest’oggi il parterre delle presenze femminili che saranno al suo fianco durante la cinque giorni sanremese. Non è voluto entrare in profondità nelle polemiche dei giorni scorsi, ma Amadeus risponde a Meloni con un auspicio. LEGGI anche > Sanremo 2020, Amadeus con le sue donne “Ecco i miei ospiti” Lo ha fatto a margine della conferenza stampa di presentazione di Sanremo e, dopo aver replicato alle domande dei cronisti, si è trattenuto in sala per rispondere anche alle domande di un giornalista de Il ... Leggi la notizia su giornalettismo

