Altopascio: Si era dato fuoco per non essere sfrattato: Non ce l'ha fatta (Di martedì 14 gennaio 2020) L'ufficiale giudiziario lo aveva informato dell'ordinanza esecutiva di sfratto, un brasiliano di 41 anni per disperazione si era dato fuoco. Non ce l'ha fatta. Era già una tragedia, della disperazione, della vergogna, della solitudine. Un uomo di fronte all'ufficiale giudiziario che gli stava notificando uno sfratto, improvvisamente si era dato fuoco e poi, avvolto dalle …

