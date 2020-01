Visita fiscale: malattia per causa di servizio, arriva il medico? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Visita fiscale: malattia per causa di servizio, arriva il medico? In merito alla Visita fiscale Inps sorgono ancora alcuni dubbi da parte dei dipendenti in merito alle cause di esenzione dalla reperibilità fiscale, se non dal controllo stesso. Non resta dunque che riepilogare tutte le informazioni utili sull’argomento e cercare di capire se per un dipendente assente per malattia per causa di servizio sia prevista la reperibilità fiscale e quindi la Visita medica di controllo. Assenza Visita Inps: motivi e cause Si può essere assenti alla Visita fiscale Inps prevista solo se ci si è sottoposti a un ricovero ospedaliero oppure se si è assenti per un giustificato motivo che abbia determinato l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio. Il motivo giustificato deve tuttavia ricorrere principalmente sotto alcune situazioni precise: cause di forza maggiore e situazioni che ... Leggi la notizia su termometropolitico

