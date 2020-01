Vampire Weekend, 10 anni da«Contra» quando hanno superato ogni aspettativa (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si può dire - e a buon diritto - che i Vampire Weekend siano diventati famosi soprattutto grazie ai blog. Sono state proprio le segnalazioni e le recensioni del loro primo demo auto-prodotto, comparse su siti come Stereogum, a regalargli la popolarità ancor prima del debutto ufficiale. Ma il passaparola e i facili entusiasmi non sono per forza garanzia di successo, o meglio, a volte producono istantanee esplosioni, sul lungo termine però, soprattutto i secondi, rischiano di essere controproducenti. Qui apriamo una parentesi sul caso abbastanza emblematico degli americani Clap Your Hands Say Yeah - che hanno preceduto i Vampire Weekend di qualche anno. hanno pubblicato - sempre a loro spese - l’eponimo album di debutto il 28 giugno del 2005 e sono stati osannati praticamente ovunque, in primis su Pitchfork, il vangelo dell’indie rock. Grazie a questo, pur non avendo alcun Contratto ... Leggi la notizia su gqitalia

jacopoguarnieri : E la tizia? Che quando si accorse di essere su una copertina di un disco venduto ovunque fece causa ai Vampire Week… - IndieForBunnies : I compleanni. Quelli belli. Oggi 'Contra' dei #VampireWeekend compie 10 anni - paymuphin : Ufff vampire weekend ?? -