Trono Over anticipazioni, Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ancora colpi di scena e polemiche al Trono Over di Uomini e Donne che Gemma Galgani sarebbe pronta a lasciare. Ecco i dettagli dell’anticipazione. Trono Over anticipazioni: Gemma Galgani pronta ad abbandonare L’ultima puntata del Trono Over andata in onda ha dato una svolta alla situazione sentimentale di Gemma Galgani. La dama, infatti, sembra essersi risvegliata improvvisamente da un bel sogno per trovarsi catapultata nella dura realtà, e ha utilizzato la scorsa registrazione per attaccare Juan. Secondo le accuse, dunque, l’uomo non sarebbe mai stato interessato alla dama torinese, ma l’avrebbe corteggiata solamente per visibilità, e addirittura per una scommessa con gli amici. Troppi dubbi e sospetti che alla fine hanno costretto Gemma a chiudere in modo definitivo la conoscenza con l’uomo. Infine Juan ha abbandonato lo studio, ma sembra che per la dama ... Leggi la notizia su velvetgossip

