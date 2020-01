Trainavano con un’auto una moto rubata: due in carcere (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti a piazzetta Durante perché era stato segnalato il furto di una moto. Giunti sul posto hanno notato un’auto con due persone a bordo che stava trainando una motocicletta condotta da un uomo. I tre, alla vista della volante, hanno tentato la fuga ma i poliziotti sono riusciti a bloccare i due a bordo dell’auto mentre la persona sulla moto si è dileguata a piedi. Fabio Nardelli, napoletano di 34 anni, e Leandro Illiano, puteolano di 31 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentato furto aggravato. Il motoveicolo è stato riconsegnato al proprietario. L'articolo Trainavano con un’auto una moto rubata: due in carcere proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

