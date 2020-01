TFA sostegno 2020: decreto in uscita e numero posti. Ecco il bando (Di lunedì 13 gennaio 2020) TFA sostegno 2020: decreto in uscita e numero posti. Ecco il bando Si attende l’uscita del decreto ministeriale che sancirà definitivamente tutto quello che occorre sapere sul TFA Sostengo 2020, il corso di specializzazione finalizzato all’idoneità per l’insegnamento agli alunni con disabilità. Aspettando il decreto, che fornirà chiarimenti anche su requisiti e sui posti a disposizione, andiamo a vedere cosa sappiamo già a riguardo. numero posti a disposizione e requisiti È praticamente sicuro che nel TFA sostegno 2020 ci sia un maggior numero di posti a disposizione rispetto al corso precedente. Si parla di 21 mila posti in totale, infatti, di cui 7 mila idonei da aggiungere agli altri 14 mila preventivati. Il decreto porrà comunque l’ufficializzazione a riguardo. Le prove da sostenere Per ciò che concerne i requisiti ci sono invece alcuni dubbi che l’uscita del decreto ... Leggi la notizia su termometropolitico

