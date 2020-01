Taiwan e quel sogno di una Cina “democratica” sempre più lontano (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’entusiasmo in Occidente per i movimenti di opposizione a Pechino, Hong Kong e Taiwan, il cui successo anche elettorale ha guadagnato l’appoggio dell’opinione pubblica internazionale ai manifestanti, celebra la fine, almeno temporanea, del sogno “democratico” nel Paese asiatico. Se la rielezione di Tsai Ing-wen a presidente di Taiwan e prima ancora gli oltre sei mesi di proteste e la vittoria dei candidati di opposizione alle elezioni distrettuali a Hong Kong mettono infatti in dubbio le capacità di attrazione di Pechino di altre realtà politiche, persino quelle abitate da popolazioni cinesi, la reazione della periferia dimostra il fallimento del processo di “contagio” sperato dall’Occidente al momento della cessione delle ex colonie britanniche e portoghesi alla Cina. Oltre 20 anni fa, soprattutto le diplomazie europee e statunitensi speravano che una Cina a più velocità e contaminata ... Leggi la notizia su tpi

