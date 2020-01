“Scrivo da un paese che non esiste più” (di G. Pansa): un pezzo di giornalismo che fece storia (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’articolo di Giampaolo Pansa dal Vajont che fece storia Con la sua scomparsa, in molti hanno iniziato a scrivere il ricordo del Giampaolo Pansa giornalista ed intellettuale. Aveva 84 anni. Il giornalista e scrittore italiano, noto per i suoi libri e le sue rubriche giornalistiche che hanno fatto la storia del giornalismo e del paese, è venuto domenica 12 gennaio 2020, a Roma. È stato uno dei pionieri del giornalismo italiano, inviato per La Stampa, Il Giorno, Libero, Il Giornale, Il Corriere dell Sera e Repubblica – di cui era stato anche vicedirettore – e nell’ultimo periodo della sua vita proprio dalle colonne del nostro giornale, TPI, aveva provato a far rivivere anche la sua celebre rubrica, il Bestiario. Rimane celebre un suo articolo scritto due giorni dopo la tragedia del Vajont, in quel 1963 difficile da dimenticare. Come impossibili da dimenticare sono le parole che il ... Leggi la notizia su tpi

