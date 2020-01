Roma, lite alle casse dell’Ikea, ferita una bambina (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una vicenda che ha davvero dell’incredibile è accaduta nel pomeriggio di ieri, domenica dodici gennaio a Roma. Durante una discussione, è volato un piatto, che ha ferito lievemente ad una caviglia una bambina di undici anni, che era nelle vicinanze con altri suoi coetanei. Un evento sconvolgente, che ha lasciato tutti a bocca aperta. I presenti sono rimasti scioccati da cosa è accaduto in quei minuti. Nessuno ancora riesce a crederci. In base alle informazioni che sono emerse, la discussione è avvenuta intorno l’ora di pranzo sul balcone dell’Ikea, al centro commerciale Anagnina. Il tutto è iniziato per futili motivi. I protagonisti sono stati due uomini, uno anziano ed uno di mezza età, che erano alla parte della ristorazione ed hanno iniziato a litigare per chi era primo in fila e per chi dovesse servirsi prima. Si sono insultati pesantemente. Alla fine, i ... Leggi la notizia su bigodino

