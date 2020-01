Rifiuti: extra costi Rap per conferimento fuori Palermo, Fit Cisl ‘pronti a mobilitazione’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Palermo, 13 gen. (Adnkronos) – Il pagamento degli extra costi per i conferimenti nelle discariche catanesi dei Rifiuti di Palermo, il riconoscimento delle somme che ancora non arrivano da Regione e Comune e una società, la Rap, a cui garantire un equilibrio finanziario. Sono questi i temi messi sul tavolo dalla Fit Cisl Sicilia che annuncia una mobilitazione dei lavoratori in caso di mancate risposte. “La priorità è sciogliere il nodo del pagamento degli extra costi per i conferimenti nelle discariche catanesi – afferma il segretario generale Dionisio Giordano – Il governo regionale promette e non mantiene, la burocrazia comunale ingessa le decisioni politiche già assunte dall’amministrazione comunale. In assenza di risposte concrete sarà mobilitazione dei lavoratori”.“Nel solo periodo compreso tra il 26 luglio ed il 31 dicembre 2019 i ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

