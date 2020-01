Rifiuti: extra costi Rap per conferimento fuori Palermo, Fit Cisl 'pronti a mobilitazione' (3) (Di lunedì 13 gennaio 2020) (Adnkronos) - Giordano spiega come "agli 11 milioni di euro del 2019 si aggiungeranno i costi extra per il 2020, un vero e proprio ‘annus terribilis’ con una previsione di circa 25 milioni solo per il trasferimento e conferimento dei Rifiuti fuori Bellolampo. Se la Regione non mantiene gli impegni e Leggi la notizia su liberoquotidiano

zazoomnews : Rifiuti: extra costi Rap per conferimento fuori Palermo Fit Cisl ‘pronti a mobilitazione’ (3) - #Rifiuti: #extra… - blogsicilia : Emergenza rifiuti, extra costi di Rap per portarli nelle discariche catanesi, l'azienda in difficoltà economiche -… - peppemanzo : RT @GrSociale: Ad alta velocità - #Roma come #Napoli: il #business dei #rifiuti soffoca #ambiente e #salute. La rubrica a cura di @peppeman… -