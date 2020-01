Previsioni Meteo domani martedì 14 gennaio e prossimi giorni

Previsioni Meteo Italia : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale. L'articolo Previsioni Meteo Italia proviene da Rete Meteo Amatori.

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Bollettino Meteo per Pisa e Provincia è elaborato dai nostri previsori, dopo una quotidiana analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. Per informazioni aggiuntive vi invitiamo a contattarci. La Previsione per Lunedì 13 Gennaio 2020...

Previsioni Meteo 13 gennaio : lunedì con sole e nebbia - smog in continuo aumento : Le Previsioni meteo di domani 13 gennaio ci dicono che il dominio dell'alta pressione sull'Italia e su oltre mezza Europa contribuirà ad una a stabilità atmosferica in quasi tutto lo Stivale. Tale situazione favorirà un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria con alti livelli di smog soprattutto nelle grandi città.Continua a leggere

Meteo - le Previsioni di lunedì 13 gennaio : lunedì 13 gennaio il Meteo sarà prevalentemente bello, anche se con temperature ancora piuttosto rigide, quasi su tutta l'Italia. Nebbia sulla Pianura padana al mattino, possibili piogge in alcune zone del Sud come la Sicilia e la Puglia (LE previsioni). Il tempo al Nord Al Nord tempo stabile e ampiamente soleggiato, salvo nebbie diffuse in Pianura padana anche insistenti lungo il Po. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 4 e 9 gradi. ...

Previsioni Meteo Marche : giornate stabili e soleggiate con gelate durante le ore notturne : “L’alta pressione ormai bel consolidata, continua a determinare giornate stabili e soleggiate con gelate durante le ore notturne“: sono le Previsioni Meteo della Protezione Civile regionale delle Marche. Di seguito il bollettino. Domani cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con aumento delle velatrure nel corso pomeriggio Precipitazioni: assenti Temperature: minime in diminuzione e massime stazionarie o in lieve ...

Previsioni Meteo Sardegna : banchi di nebbia nelle ore più fredde : Oggi “cielo irregolarmente nuvoloso con possibili associati isolati piovaschi. Foschie o locali banchi di nebbia dalla tarda serata specie nelle aree vallive. Venti deboli da Est Nord-Est su settori settentrionali e orientali, deboli variabili altrove. Tendenza ad attenuazione e variabilità nel corso della serata su tutti i settori. Mari: generalmente mossi“: sono le Previsioni Meteo di ARPAS, settore Meteo del Centro ...

Previsioni Meteo Emilia-Romagna : domani cielo nuvoloso - nebbie e foschie : Oggi “cielo sereno o poco nuvoloso; nelle ore serali visibilità ridotta per la presenza di foschie e nebbie sulle aree di pianura in prossimità dell’asta del Po e nelle aree vallive. Temperature massime in diminuzione sul settore centro-occidentale, comprese tra 7 gradi sulle aree di pianura e 11 gradi sulla fascia costiera. Venti deboli, di direzione variabile. Mare molto mosso al mattino ma con moto ondoso in ...

Previsioni Meteo Valle d’Aosta : tempo stabile e soleggiato - qualche nube medio-alta : “Un promontorio anticiclonico che si espande dall’Atlantico verso l’Europa centrale favorirà ancora per diversi giorni tempo stabile e prevalentemente soleggiato con qualche nube medio-alta per l’avvicinamento di una saccatura in discesa dal nord-Europa, foriera di aria più umida“: sono le Previsioni Meteo del Centro Funzionale della Regione Valle d’Aosta. Oggi sereno o poco nuvoloso con velature in ...

Previsioni Meteo Lombardia : estesa nuvolosità alle quote più basse : “Da lunedì la rotazione da ovest del flusso in quota permette un maggiore afflusso di umidità dal Mediterraneo: sulla regione precipitazioni ancora assenti, ma con estesa nuvolosità alle quote più basse. Scarsa escursione termica diurna in pianura“: queste le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia. Oggi sereno o poco nuvoloso ovunque, con nebbia e foschia estesa in pianura fino al mattino e dalla serata. Dal tardo pomeriggio ed in ...

Previsioni Meteo - peggioramento imminente al Sud : forti piogge sullo Jonio tra oggi e domani. Poi maltempo al Nord : Previsioni Meteo – La moderata bassa pressione che da giorni è attiva tra il Nord Africa e il Mediterraneo meridionale, riuscirà parzialmente a corrodere l’anticiclone, portando una fase di maggiore instabilità sulle estreme nostre regioni meridionali. L’apice di un peggioramento imminente su queste aree, andrà tra le prossime ore serali, la notte e per gran parte di domani, lunedì 13 gennaio. Qualche pioggia debole ...

Meteo - le Previsioni per lunedì 13 gennaio : stabilità e blocco atmosferico : Le previsioni Meteo per lunedì 13 gennaio vedono un tempo ancora stabile con qualche irregolarità al Sud Il ciclone delle Azzorre che si sta abbattendo sull’Europa Occidentale porterà tempo stabile sulle regioni alpine, mentre l’alta pressione africana sul Sud Italia arrecherà qualche instabilità. Il passaggio di un vortice ciclonico porterà al peggiorare del tempo, con […] L'articolo Meteo, le previsioni per lunedì 13 gennaio: ...

Previsioni Meteo Toscana : possibili piogge tra martedì e mercoledì : Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 16 gennaio. Oggi sereno. Venti: deboli nord-orientali con locali rinforzi. Mari: calmi o poco mossi sottocosta, mossi al largo in mattinata ma in rapida attenuazione fino a poco mossi. Temperature: stazionarie o in lieve calo. Domani sereno o velato con ...

Le Previsioni Meteo di lunedì 13 gennaio : Le previsioni meteo di lunedì 13 gennaio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro velature su Umbria e Toscana. Al Sud condizioni di marcata instabilità. Le previsioni meteo di lunedì 13 gennaio – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni italiane ma con possibili banchi di nebbia che interesseranno le zone interne. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, possibili addensamenti ...

Previsioni Meteo - la tendenza a 20 giorni : escalation invernale dalla 3ª decade di Gennaio [MAPPE] : Previsioni Meteo – L’evoluzione a lungo termine, anche sulla base di dati serali, non presenta particolari cambiamenti rispetto a quanto già esaminato nei precedenti aggiornamenti. La circolazione sarà abbastanza stazionaria anche per gran parte della prossima settimana, salvo iniziali disturbi sulle estreme regioni meridionali, qui con qualche pioggia più intensa e, nel corso della settimana, possibili nubi basse marittime ...