Portici, Legambiente presenta Civico 5.0. Via alla campagna per l’edilizia sostenibile (Di lunedì 13 gennaio 2020) Civico 5.0 una campagna nazionale di Legambiente nata con l’obiettivo di stimolare tutto il mondo che ruota intorno ai condomini a ripensare ad un nuovo modo di vivere in queste comunità. A partire dall’applicazione di soluzioni che possono non solo ridurre i costi nel bilancio familiare, ma anche migliorare la qualità di vita, il comfort abitativo e contribuire in modo importante alla lotta contro i cambiamenti climatici, contro l’inquinamento atmosferico, la riduzione di risorse importanti come l’acqua e il suolo. La campagna sarà presentata domani Martedì 14 gennaio alle ore 10 presso Centro Ricerche ENEA di Portici Piazzale Enrico Fermi, 1 – Località Granatello alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, dell’assessore regionale delle attività produttive Antonio Marchiello, di Katiuscia Eroe, responsabile energia Legambiente Nazionale e di ... Leggi la notizia su ildenaro

