Parma, striscione di protesta: biglietti per la Juve troppo cari (Di lunedì 13 gennaio 2020) I tifosi del Parma protestano contro i prezzi per assistere alla partita contro la Juventus: lo striscione della Curva Nord La Curva Nord del Parma ha esposto uno striscione di protesta nei confronti dei prezzi dei biglietti per assistere alla sfida contro la Juventus, in programma all'Allianz Stadium il 19 gennaio. «Juve-Parma: 43 euro è immorale, preferiamo donare». I tifosi gialloblù diserteranno la trasferta di Torino e faranno una donazione al reparto di oncologia pediatrica.

