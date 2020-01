Oscar 2020: tutte le nomination (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le nomination degli Oscar 2020 - i più importanti premi al mondo per il cinema - sono state annunciate oggi 13 gennaio. Le nomination degli Oscar 2020 - i più importanti premi al mondo per il cinema - sono state annunciate oggi 13 gennaio. Gli Oscar, quest'anno arrivati alla 92ª edizione, sono assegnati dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che riunisce circa ottomila professionisti del settore tra cui registi, attori, direttori della fotografia e costumisti, e così via. La "notte degli Oscar", la cerimonia dove saranno annunciati i film vincitori, si terrà il prossimo 10 febbraio presso il Dolby Theatre di Hollywood, Los Angeles, California. Le categorie degli Oscar sono ventiquattro. Vediamo dunque tutte le nomination degli Oscar 2020 appena ... Leggi la notizia su movieplayer

