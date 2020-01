Oscar 2020: il successo di Charlize Theron, attrice candidata per Bombshell (Di lunedì 13 gennaio 2020) Charlize Theron, candidata agli Oscar 2020 per Bombshell, ha avuto una vita ricca di successi diventando una delle attrici più quotate del cinema internazionale. attrice, produttrice e modella, Charlize Theron è una delle candidate agli Oscar 2020 come migliore attrice per la sua interpretazione in Bombshell, film di Jay Roach in cui è affiancata dalle sue straordinarie colleghe Margot Robbie e Nicole Kidman. L' affascinante attrice sudafricana, già vincitrice di un Oscar nel 2004 per la straordinaria performance in Monster, interpreta Megyn Kelly, superstar della televisione statunitense celebre per i suoi talk andati in onda su Fox News dal 2004 al 2017. Megyn Kelly portò alla luce, insieme alle sue colleghe Gretchen Carlson (Nicole Kidman) e Kayla Pospisil (Margot Robbie) lo scandalo scoppiato dietro ... Leggi la notizia su movieplayer

SkyTG24 : #OscarNoms 2020: la lista completa dei film e degli attori. 11 nomination a Joker ?? - trash_italiano : Oscar 2020, tutte le nomination: film, attori, registi candidati - team_world : Oggi #13gennaio sono state annunciate le NOMINATION agli OSCAR 2020 ? Tra i candidati #LeonardoDiCaprio come MIGLIO… -