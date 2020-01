Maria De Martino a capo del Dipartimento Sicurezza e Legalità di FdI in Campania (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Gimmi Cangiano, ha nominato Maria De Martino, di Boscoreale (Napoli), responsabile del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia per la Regione Campania. “È un vero piacere – dichiara Cangiano – poter annoverare tra i membri del Coordinamento Regionale, nel Dipartimento Sicurezza e Legalità, una persona di assoluta professionalità ed esperienza come Maria De Martino, la quale ha maturato in questi anni molta esperienza attraverso anche i tanti progetti, compresi quelli sulla Sicurezza stradale, che sta portando avanti su tutto il territorio nazionale”. L'articolo Maria De Martino a capo del Dipartimento Sicurezza e Legalità di FdI in Campania proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

