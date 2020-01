Maddalena Corvaglia festeggia 40 anni: grande assente Elisabetta Canalis (Di lunedì 13 gennaio 2020) Elisabetta Canalis assente alla festa di compleanno di Maddalena Corvaglia Il 2020 è iniziato in maniera speciale per Maddalena Corvaglia: l’ex Velina di Striscia la notizia ha compiuto 40 anni. Un traguardo importante che la soubrette pugliese ha festeggiato con il nuovo fidanzato Alessandro e con tanti amici. Al party, però, si è fatta notare … L'articolo Maddalena Corvaglia festeggia 40 anni: grande assente Elisabetta Canalis proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

leccesocialtour : «A 15 anni ho litigato con Dio»: Maddalena Corvaglia compie 40 anni, «Momento di bilanci e riflessioni» - UrbanPost… - NoiAretini : Maddalena Corvaglia, l'ex Velina compie 40 anni: il video e il messaggio di auguri di Striscia la Notizia - infoitcultura : Maddalena Corvaglia, l'ex Velina compie 40 anni: il video e il messaggio di auguri di Striscia la Notizia -