Lo spettro di Brocken (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il paese meno visitato delle Isole britanniche, nel Galles, non ha un Big Ben come Londra, in Inghilterra, né è la terra delle incredibili e insondabili Cliffs of Moher, in Irlanda, ma parliamo ovviamente del castello di Cardiff, vicino il confine inglese, all’estremità di Snowdonia, ed è un sito da sogno. Ed è stato proprio lì, nel Parco Nazionale di Snowdon, dove Rhys Fleming, un escursionista locale, ha deciso di passare i primi attimi del nuovo anno che è appena iniziato. Nel momento in cui lo scalatore ha cercato di scattare una foto della bellissima prima alba, è riuscito a catturare con la sua macchina fotografica un fenomeno piuttosto peculiare che lo ha commosso. In compagnia di un amico, Rhys ha realizzato con successo la sua missione di fotografare la prima alba del 2020, ed è stato anche premiato con la rara vista dello “spettro di Brocken”. Gli scatti ... Leggi la notizia su bigodino

