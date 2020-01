Libia, la tregua resta un miraggio: tensione tra Serraj e Haftar (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si allontana la speranza della pace: secondo quanto riferito ad Al Arabiya dal capo dell’Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, il premier del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli ha rifiutato il colloquio diretto. Sono passati pochi giorni da quando tutti si auguravano un felice compimento per la realizzazione di una pace libica. … L'articolo Libia, la tregua resta un miraggio: tensione tra Serraj e Haftar proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

