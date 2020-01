L’economia italiana è “appena sopra lo zero”: l’analisi di Confindustria (Di lunedì 13 gennaio 2020) "L'economia italiana è appena sopra lo zero, con più occupazione, consumi in debole aumento e tassi sovrani stabili. Per la crescita mancano gli investimenti, che non ripartono, e il credito, che è in calo'': questa la analisi del Centro studi di Confindustria, per cui anche a fine 2019 si conferma "il persistere di una sostanziale stagnazione" per quanto riguarda l'economia italiana. Leggi la notizia su fanpage

matteosalvinimi : #Salvini: L’economia italiana è ferma. Questa manovra economica con 7 miliardi di nuove tasse, certificate dalla Co… - Ettore_Rosato : Lavoriamo per dare una scossa all’economia italiana. La nostra prima priorità è far ripartire la #crescita. Come? A… - Corriere : Litio in Argentina, l’italiana Faam aprirà una fabbrica di batterie -