Juventus campione d’inverno: solo i bianconeri possono perdere lo scudetto (e con la Roma hanno mostrato come) (Di lunedì 13 gennaio 2020) I campioni d’Italia campioni d’inverno. Non fa una grinza. La Juventus chiude il girone d’andata davanti a tutti, anche e soprattutto all’Inter di Antonio Conte che fin qui le ha tenuto testa giornata dopo giornata. E lo fa grazie a una vittoria pesante, fuori casa contro la Roma: 2-1, gol di Demiral e Cristiano Ronaldo in apertura, inutile il rigore di Perotti. La sfida dell’Olimpico se però da una parte spezza l’equilibrio in classifica, assegna il titolo del giro di boa e significa tanto in chiave scudetto, mostra anche come i bianconeri potrebbero mai perderlo: da soli. Dall’inizio del campionato, da sempre, si declama la superiorità della Juventus. È sempre più chiara col passare delle giornate: mentre l’Inter comincia ad avere il fiato corto per impegni e infortuni, la Juve non sente fatica. Le stesse assenze che hanno mandato in fibrillazione Conte, a Sarri non hanno fatto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

