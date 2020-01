Justin Bieber e la sindrome di Lyme: “Grazie per avermi aiutato” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Justin Bieber spiega il rapporto con la sindrome di Lyme e con la religione, riscoperta in questo periodo tanto delicato Justin Bieber tiene duro, nella lotta contro la sindrome di Lyme diagnosticatagli qualche tempo fa, trasmessa attraverso il morso di una zecca. Recentemente ne ha discusso insieme ai sostenitori su Instagram, motivando così la propria assenza dal palcoscenico per parecchio tempo. Sul suo conto sono uscite varie voci, pure che la pop star canadese si stesse auto-sabotando la vita e invece da poco si è potuta finalmente leggere la verità, capace di destare parecchio clamore. L’interprete di Yummy, intervenuto su Instagram, tranquillizza gli ammiratori: il peggio se lo è ormai alle spalle e deve ringraziare il Signore. Un momento complicato, il suo, in grado di farlo avvicinare particolarmente alla religione. Nel post Justin Bieber dice grazie a Gesù per avergli indicato ... Leggi la notizia su kontrokultura

