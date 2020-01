Influenza, cieca a 4 anni per colpa del virus: l’appello dei genitori, “fate vaccinare i vostri figli” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sta commuovendo gli Stati Uniti la storia della piccola Jade, 4 anni, quasi morta a causa di una brutta Influenza dopo la quale è rimasta cieca. Non si sa ancora se recupererà la vista, e i genitori – raccontando la vicenda – hanno lanciato un appello: ”Fate vaccinare i vostri bambini”. A illustrare la storia della malattia di Jade DeLucia è la ‘Cnn’: la bimba, che non era stata vaccinata, ha preso l’Influenza qualche giorno prima di Natale, e le sue condizioni sono apparse subito gravi. I genitori l’hanno portata in pronto soccorso, e la piccola ha passato quasi due settimane nell’unità di terapia intensiva dell’University of Iowa Stead Family Children’s Hospital. “E’ stata fortunata a essere sopravvissuta – ha commentato uno dei suo medici, la neurologa Thereza Czech – è una piccola ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

