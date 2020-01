Il Napoli deve farsi benedire (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non c’è che l’imbarazzo della scelta: Padre Pio, Medjugorje, Lourdes o il vicino santuario di Pompei. Una delegazione per ognuno dei benedicenti, tanto per scongiurare che uno solo non si riveli sufficiente. Siamo ormai nel soprannaturale se si è religiosi; in malevoli coincidenze se si è sospettosi; in giocate pedestri se si è un tecnico in servizio permanente effettivo, in semplice sfortuna se si ammette la terrorizzante “casualità” al tavolo delle argomentazioni razionali. Woody Allen A spiegare l’inspiegabile un monologo di Woody Allen all’inizio del film Match Point: «Chi disse “preferisco avere fortuna che talento” percepì l’essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo». Come dire che spesso la fortuna può rappresentare la linea di discrimine tra una vittoria e una sconfitta. Immaginiamo cosa ... Leggi la notizia su ilnapolista

