Grande Fratello Vip, Elga Enardu dice no a Domenica Live: "Non mi siedo con la gente di basso livello"
La sorella dell'ex tronista spiega sui social il motivo per cui ha scelto di non presenziare dalla D'Urso.

