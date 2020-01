Elisabetta Gregoraci felice dopo la pace con Briatore: “È il momento di brillare” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Elisabetta Gregoraci sorride dopo la pace con Briatore e si prepara a brillare. La conduttrice su Instagram è apparsa radiosa, pronta a portare una nuova svolta nella sua vita. Gli ultimi mesi sono stati piuttosto intensi e difficili per la showgirl calabrese che ha dovuto fare i conti con il gossip e un repentino allontanamento con Flavio. Tutto a causa dell’entrata in scena di Benedetta Bosi, giovanissima studentessa indicata come la nuova compagna dell’imprenditore. Di fronte alle foto in cui l’ex marito si rilassava a Malindi con la modella più giovane di 49 anni, la Gregoraci aveva detto la sua, affermando su Instagram di “rabbrividire” di fronte alla grande differenza d’età. Una presa di posizione a cui era seguita la smentita di Briatore, che aveva indicato la Bosi come un’amica e un riavvicinamento sempre più forte con l’ex. dopo ... Leggi la notizia su dilei

