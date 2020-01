Cory Booker si è ritirato dalle primarie dei Democratici statunitensi per le elezioni presidenziali del 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Cory Booker, 50enne senatore del New Jersey, si è ritirato dalle primarie dei Democratici statunitensi per le elezioni presidenziali del 2020. Con un comunicato diffuso oggi ai suoi sostenitori, Booker ha spiegato di non ritenere più possibile una sua vittoria Leggi la notizia su ilpost

