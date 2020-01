C’è Posta per Te da record: non accadeva dal 2002 (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Queen è tornata e lo fa a suon di record da capogiro da far impallidire qualsiasi genere di concorrenza. Parliamo ovviamente di Maria De Filippi, la regina della televisione – sebbene non ami particolarmente questo titolo – che con il ritorno del suo C’è Posta per Te è riuscita a risollevare spaventosamente gli ascolti di Mediaset, facendo volare il programma al 30% di share. C’è Posta per Te: Maria De Filippi fa incetta di ascolti Barbara d’Urso ha abituato Mediaset a volare, Maria De Filippi a sfondare ad abbattere il muro dello share. Il debutto di C’è Posta per Te, tornato in onda dopo mesi e mesi di attesa su Canale 5 sabato sera, è stato un ritorno a dir poco strabiliante. Il pubblico, particolarmente affezionato al format, sembra non aspettasse altro che potersi incollare al piccolo schermo in attesa di veder regali, lacrime, storie d’amore nel dicotomico salotto di ... Leggi la notizia su thesocialpost

youhadmeaat : RT @clearfirefly: PRONTOOOOOOOOOOO CHRIS HEMSWORTH NELLA TERZA PUNTATA DI C’È POSTA PER TE RIPETO CHRIS HEMSWORTH - WeAreWhitYouJD_ : RT @itfansofdepp: +1.200 screencaps from C'è Posta Per Te: - WeAreWhitYouJD_ : RT @itfansofdepp: Debutto da record per 'C'è posta per te' con Johnny Depp: vola oltre il 30% di share -