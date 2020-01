Awesome Games Done Quick ha raccolto più di 3 milioni di dollari per beneficenza (Di lunedì 13 gennaio 2020) La community di videogiocatori si è riunita di nuovo per fare del bene. Questa volta grazie ad Awesome Games Done Quick, un evento che vede giocatori di tutto il mondo destreggiarsi come speedrunner in una serie di giochi, sono stati raccolti oltre 3 milioni di dollari.Questa somma di denaro andrà a rimpinguare i fondi per la prevenzione del cancro: il totale proviene da 54.000 donazioni suddivise in ben 80 paesi. Il precedente record per le donazioni è arrivato dai Summer Games Done Quick 2019 dell'anno scorso, che hanno raccolto poco più di 3 milioni di dollari.Lo speedrun di beneficenza ha finora raccolto una somma enorme, circa 22 milioni di dollari, da quando è iniziato nel 2010, con donazioni destinate ad AbleGames, Medici senza frontiere e Organizzazione per la ricerca sull'autismo, tra gli altri nel corso degli anni.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

