Altrabenevento fa i conti all’Udeur: “Bilancio attivo e ampia disponibilità di cassa” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Mastella annuncia continuamente la fondazione di nuovi partiti e liste elettorali, ma l’UDEUR è tuttora attivo e approva il bilancio 2018 con proventi per 419.000 euro e disponibilità di cassa di 109.470 euro”. E’ questo il monito di Altrabenevento, sintetizzato in un comunicato che riceviamo e pubblichiamo: “L’on. Clemente Mastella a proposito di varie candidature in diverse elezioni, annuncia frequentemente la fondazione di nuove liste elettorali o partiti e pertanto molti hanno pensato che l’UDEUR fosse scomparso. Ed invece il partito Popolari-Udeur è vivo, vegeta e il 10 giugno 2019 ha approvato il bilancio 2018 con notevoli incrementi di incassi rispetto agli anni precedenti. Nel verbale pubblicato sul sito www.popolariudeur.it si legge che il Consiglio Nazionale del partito (non sappiamo da chi è ... Leggi la notizia su anteprima24

