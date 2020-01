Adoro!, il nuovo programma di Mediaset Play (con i meme di Trash Italiano) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Adoro! La Pupa e il Secchione e viceversa sarà il nuovo talk show di Mediaset Play, condotto da Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, con un tocco di Trash Italiano. Il nuovo programma di Mediaset Play avrà inizio martedì 14 Gennaio e farà da apripista con un anticipo di 30 minuti al programma La Pupa e il Secchione e viceversa. Il talk show ospiterà tantissimi volti noti non solo del mondo dello spettacolo, ma anche del web. Insieme agli ospiti di Adoro!, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi affronteranno vari temi, mentre ripercorreranno i momenti più importanti de La Pupa e il Secchione e viceversa. Ad accompagnare il tutto ci saranno i meme di Trash Italiano (i nostri meme!) che verranno riproposti in studio e aiuteranno dunque a riepilogare gli highlights della puntata precedente. Il talk show sarà in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play e sui suoi canali Youtube e ... Leggi la notizia su trendit

