Via libera alla medaglia d’onore per il padre di Vasco Rossi: si ribellò ai nazisti, che lo internarono (Di domenica 12 gennaio 2020) La richiesta per ottenere la medaglia d’onore a favore di Giovanni Carlo Rossi, detto Carlino, padre di Vasco, è stata accettata. E così, al padre del Blasco, internato militare nei lager nazisti durante la Seconda guerra mondiale verrà riconosciuta l’onorificenza conferita su Decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia potrebbe tenersi a Modena il 27 gennaio, nella Giornata della Memoria. Ma a causa delle condizioni di salute non ottimali della signora Novella Corsi (90 anni), mamma di Vasco e vedova di Giovanni Carlo Rossi, la donna dice di non sentirsela di andare fino a Modena, e preferirebbe che la cerimonia avesse luogo nel Comune di Zocca. Prefetto di Modena, permettendo. La signora Corsi ha confidato a La Stampa che il marito «Non ha mai aperto bocca su quello che aveva passato», ma che è «molto felice» per il riconoscimento. Ma ... Leggi la notizia su open.online

