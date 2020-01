Udinese, Marino: «I big rimangono? Col mercato mai scommettere» (Di domenica 12 gennaio 2020) Udinese, parla il dirigente Pierpaolo Marino: «Nessun big in partenza? Col mercato mai scommettere perché può succedere di tutto» Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita del match contro il Sassuolo. Chiosa del dirigente sul mercato, ecco le sue dichiarazioni: «Nessun big in partenza? Col mercato non si scommette mai, perché può accadere di tutto, però le regole alle volte presentano delle eccezioni che riescono a confermarle». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

___savvy : Ma come mai l'#Udinese fatica con lo scouting pur avendo in dirigenza Pierpa Marino? #UdineseSassuolo - DAZN_IT : ?? 'Può succedere di tutto' Il pensiero di Marino sul mercato dell'Udinese. #UdineseSassuolo #DAZN - MomentiCalcio : #Udinese, nel mirino di #Marino finisce #Dodò: trattativa con la #Sampdoria -