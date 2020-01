Tragedia al Rally Dakar: è morto il portoghese Paulo Gonçalves (Di domenica 12 gennaio 2020) Un incidente avvenuto durante la Rally Dakar in Arabia Saudita ha causato la morte del 40enne portoghese Paulo Gonçalves. A comunicare il decesso sono stati gli stessi organizzatori della settimana tappa: Paulo sarebbe caduto rovinosamente al chilometro 276. Inutili i tentativi tempestivi di soccorso: per il pilota non c’è stato nulla da fare. Nel 2013, Paulo era stato incoronato campione del mondo di Rally fuoristrada. Quella del 2020 era la sua tredicesima partecipazione. “Gli organizzatori – riporta una nota della gara – hanno ricevuto un avviso alle 10.08 e hanno inviato un elicottero medico che ha raggiunto il motociclista alle 10.16 e lo ha trovato privo di sensi in arresto cardiaco”. Arabia, è morto Paulo Gonçalves Nel 2006 aveva fatto il suo debutto, mentre nel 2013 era stato nominato campione del mondo di Rally fuoristrada. Un brutto incidente ... Leggi la notizia su notizie

HuffPostItalia : Tragedia al Rally Dakar: muore dopo una caduta il pilota Paulo Gonçalves - rajasanda99 : RT @motosprint: Tragedia alla #Dakar, muore #Goncalves ?? - motosprint : Tragedia alla #Dakar, muore #Goncalves ?? -