Renzi:Pd come Corbyn?Per noi autostrada

autostrada". Così il leader di Italia Viva, commenta il "partito nuovo" lanciato dal segretario Pd Zingaretti. "Spostandosi sulla piattaforma di Corbyn o Sanders si perde -ha detto Renzi in un'intervista al Corriere della Sera- noi siamo un'altra cosa, Italia Viva sarà una casa accogliente per tutti i riformisti".(Di domenica 12 gennaio 2020) "Se Zingaretti e i suoi pensano che la soluzione sua davvero aprire alle Sardine, recuperando un rapporto con la Cgil o assorbendo LeU, noi non saremo in difficoltà. Anzi ci si apre un'". Così il leader di Italia Viva, commenta il "partito nuovo" lanciato dal segretario Pd Zingaretti. "Spostandosi sulla piattaforma di Corbyn o Sanders si perde -ha dettoin un'intervista al Corriere della Sera- noi siamo un'altra cosa, Italia Viva sarà una casa accogliente per tutti i riformisti".(Di domenica 12 gennaio 2020)

StefanoFassina : La gestione dei monopoli naturali come autostrade va ri-nazionalizzata. Caro @matteorenzi , basta difesa dei rentie… - SanyNapolitano : RT @AScarfogliero: Ma che bravo il Renzi che vuole abolire il canone RAI! Mica come quel cretino che ce l'ha messo nella bolletta elettrica… - Marcell77640487 : Adoro Renzi?????? Secondo voi, prima di far cadere il Governo, riuscirà anche a far abolire il RDC ai Grillini? Dai, c… -