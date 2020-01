Naufragio Costa Concordia: “La popolazione del Giglio non dimenticherà mai quella notte” (Di domenica 12 gennaio 2020) “La popolazione del Giglio non dimentica e non dimenticherà mai quella notte. Sarà sempre una cosa che farà parte della nostra vita anche per le amicizie che sono nate tra i profughi e le famiglie che quella notte li hanno aiutati, soccorsi“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Roberto Galli, comandante della Polizia Municipale dell’Isola del Giglio, ricordando la notte del Naufragio della nave da crociera Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012. “Ho trovato il comandante Schettino sugli scogli, l’ho invitato a seguirmi, lo avrei riportato sulla nave. Ho studiato al nautico e quindi conosco le regole, un comandante deve lasciare la nave per ultimo. Ma lui mi rispose che non poteva tornare a bordo perché doveva coordinare le azioni di salvataggio. Mi chiese anche il cellulare perché il suo era scarico“. “Non c’era bisogno di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

FirenzePost : Isola del Giglio: otto anni fa il naufragio della Costa Concordia - periodicodaily : Isola di Paxi (Grecia) – Naufragio di migranti lungo la costa greca: almeno 12 i morti - LaSalleVoc : RT @agensir: “Lo scellerato accordo tra Ue e Turchia per il blocco di migranti sia eliminato”. L’appello del Centro Astalli dopo il naufrag… -