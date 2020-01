Michele Emiliano stravince le primarie del centrosinistra in Puglia (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Da domani inizia la battaglia per la Puglia. Mi viene in mente la battaglia d’Inghilterra nella quale qualcuno tentava di prendersi l’Inghilterra. Penso che la Puglia nessuno se la possa prendere, la Puglia va rispettata, va difesa”.Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando la sua vittoria alle primarie del centrosinistra con il 70,4% dei voti, vittoria schiacciante sugli altri candidati. “Da domani - ha aggiunto - si comincia a scrivere il programma. Dovrò continuare a fare il presidente della Regione e quindi la mia campagna elettorale sarà soprattutto continuare a lavorare per la Puglia e costruire insieme agli altri il programma per i prossimi 5 anni”. Rispondendo alla domanda su coloro che non hanno partecipato alle primarie, Emiliano ha detto “abbiamo provato tanto rammarico e tanto dolore ... Leggi la notizia su huffingtonpost

