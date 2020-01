LIVE Biathlon, Mass start Oberhof 2020 in DIRETTA. Azzurri per riscattare un fine settimana nero (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Martin Fourcade riparte forte del successo convincente ottenuto nella Sprint. Il transalpino è anche il secondo all time per vittorie nella località tedesca, ora a quota 7 distante di due dal primato di Ole Einar Bjoerndalen. 14.11 Riparte la sfida tra Tarjei Boe e i francesi per determinare chi prenderà il posto di Johannes ai vertici della classifica. 14.09 Buongiorno amici di OA Sport, eccoci ritrovati da Oberhof per assistere all’ultima prova in programma della quarta tappa della Coppa del mondo di Biathlon. Programma della giornata e pettorali di partenza – Presentazione della Mass start Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE della Mass start maschile di Biathlon a Oberhof (Germania), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020. La settimana azzurra dei nostri ragazzi ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Biathlon Mass start femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: Makarainen vince Wierer quarta e Vittozzi nona -… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: Makarainen in vetta dopo il terzo poligono Wierer quint… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: Dorothea Wierer deve difendersi da Eckhoff e Olsbu. Neb… -