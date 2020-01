Libia, Onu: parti rispettino la tregua

L'Unsmil, la missione Onu inha chiesto allein conflitto di "rispettare rigorosamente il cessate il fuoco" e ha ribadito il suo sostegno per una soluzione politica della crisi. Occorre fare "spazio a sforzi pacifici per affrontare tutte le controversie attraverso un dialogo intra-libico", si legge nella nota dell'Unsmil. "La missione esprime piena disponibilità a sostenere i libici e a usare tutte le sue capacità per aiutarli a trovare una soluzione pacifica e definitiva".(Di domenica 12 gennaio 2020)