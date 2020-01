La volta che furono gli Stati Uniti ad abbattere per sbaglio un aereo iraniano (Di domenica 12 gennaio 2020) Successe nel 1988, quando un incrociatore statunitense scambiò un aereo della Iran Air per un F-14 ostile: ci furono 290 morti Leggi la notizia su ilpost

