Iran, studenti di nuovo in piazza per l’abbattimento dell’aereo ucraino (Di domenica 12 gennaio 2020) Nuova giornata di proteste in Iran contro il regime di Teheran che ieri ha ammesso l'abbattimento per errore, mercoledi' scorso, del volo ucraino sul quale sono morte 176 persone. Un importante raduno e' avvenuto davanti all'Universita' Beheshit nella capitale Teheran dove gli studenti hanno intonato slogan contro il regime. "Il nemico non e' l'America, il nemico e' qua", si sente in alcuni video diffusi dai social. Altre manifestazioni sono state segnalate all'Universita' di Damghan, nel nord dell'Iran e all'Universita' di Isfahan, nel centro del Paese, con slogan contro il leader supremo Iraniano, Ali Khamenei: "Le Guardie della rivoluzione uccidono e la Guida suprema li appoggia".Le autorità Iraniane in occasione delle protesta hanno rafforzato il dispiegamento della polizia antisommossa nella capitale. Agenti della polizia antisommossa e in borghese si sono ammassati nelle ... Leggi la notizia su ilfogliettone

