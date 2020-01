Internet non è una droga. Ma può farti male lo stesso (Di domenica 12 gennaio 2020) Anche senza arrivare a parlare di dipendenza, gli effetti di un uso problematico del web possono essere deleteri. Parla Roberto Truzoli dell’Università Statale di Milano, che ha appena pubblicato uno studio realizzato su 285 studenti Leggi la notizia su ilsole24ore

