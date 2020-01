Gf Vip, la doccia sexy di Adriana Volpe fa impazzire i fan - (Di domenica 12 gennaio 2020) Rachele Nenzi L'ex conduttrice Rai è già una grande protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il bacio con Pago, ora arriva la doccia sexy che scatena i fan Entrata da pochi giorni nella Casa più spiata d'Italia, Adriana Volpe è già una delle concorrenti più amate della nuova edizione del Gf Vip. Protagonista di un bacio con il cantante Pago e di una doccia sexy, la conduttrice ha già creato scompiglio e fatto impazzire tutti i suoi fan e non solo. La showgirl ha deciso di partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip per riscattarsi dopo essere stata scaricata dalla Rai e dopo le liti con il conduttore Giancarlo Magalli. Tra i due, qualche anno fa, i rapporti si sono rovinati, il programma Mezzogiorno in Famiglia è stato chiuso e la showgirl esclusa poco dopo dai palinsesti della Rai. Ora per lei è arrivato il momento del riscatto. Da ... Leggi la notizia su ilgiornale

Panda41595435 : RT @BITCHYXit: Ivan Gonzalez si fa la doccia al Grande Fratello Vip #GFVip - Stilldirrty2 : RT @BITCHYXit: Ivan Gonzalez si fa la doccia al Grande Fratello Vip #GFVip - hotmanweb : RT @BITCHYXit: Ivan Gonzalez si fa la doccia al Grande Fratello Vip #GFVip -