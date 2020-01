Eleonora Daniele mostra il pancione a Domenica IN: “Non ci credevo più, dopo il matrimonio la magia” (Di domenica 12 gennaio 2020) Si apre all’insegna delle grande emozioni la puntata di Domenica IN del 12 gennaio 2020 con Eleonora Daniele per la prima volta in tv si confessa. E’ stata proprio la Daniele a Storie Italiane a raccontare al suo pubblico la lieta notizia: ha annunciato di essere in dolce attesa. Oggi da Mara racconta quello che sta provando in questi mesi, dopo aver scoperto di essere incinta. Non ha mai mostrato il pancione in tv e oggi lo mostra per la prima volta, con un abito particolare rispetto al solito. “Adesso ho preso 5 chili ma i primi tre mesi sono stati molto difficili perchè vomitavo sempre, avevo la nausea per cui tutto quello che mangiavo…” ha raccontato la Daniele. Eleonora Daniele mostra PER LA PRIMA VOLTA IL pancione IN TV “Mi vengono i brividi a riguardare questo passaggio che non ricordavo” ha detto Eleonora Daniele ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Unf_Tweet : CHE DOLCEZZA! #EleonoraDaniele mostra il pancione a #DomenicaIN: 'Non ci credevo più, dopo il matrimonio la magia'… - giudp7 : Che bella donna Eleonora Daniele, come direbbe mia nonna compita #domenicain - IlfandellaTv1 : RT @Veronique__94: A me Eleonora Daniele piace tanto, una delle pochissime conduttrice Rai che apprezzo umanamente. ?? #domenicain https://… -