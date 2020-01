CAOS LIBIA/ Putin ferma Haftar e riscrive l'agenda di Conte e Di Maio (Di domenica 12 gennaio 2020) Ieri Conte ha incontrato Serraj, intanto Haftar ha deciso di rispettare il cessate il fuoco chiesto da Putin. Il cui accordo con Erdogan sta funzionando Leggi la notizia su ilsussidiario

CAOS LIBIA/ Minniti e Sophia - ora tocca a Conte - non - cadere nella trappola Ue : stato Frans Timmermans a ipotizzare un ruolo per Minniti in Liba. Vien da pensare che von der Leyen sia d'accordo. Ma per l'Italia è una trappola

CAOS LIBIA : forze di Haftar annunciano il cessate il fuoco : Dopo il pressing di Mosca delle ultime ore, le forze di Khalifa Haftar hanno annunciato che a partire dalla mezzanotte locale daranno avvio al cessate il fuoco . Il gesto dimostra l’accettazione di quanto contenuto nell’intesa siglata tra Russia e Turchia. “La nostra reazione sarà severa se la tregua verrà violata dal campo nemico“, si legge nel comunicato delle forze del generale libico.

Haftar alza il prezzo della tregua - CAOS LIBIA : il generale continua ad avanzare : «La tregua ? Solo se spariranno le milizie da Tripoli». Khalifa Haftar gela tutti. Dopo il sì del governo di Fayez al Serraj alla proposta di un cessate il fuoco avanzata da Turchia...

CAOS LIBIA/ Conte vede Haftar ma non Serraj : il governo ha bluffato : LIBIA , Il vertice mancato Conte - Serraj è il punto più basso toccato dall'italia. L'obiettivo era intestarsi il cessate il fuoco di Erdogan-Putin

CAOS in Libia - Conte in campo "Dialogo con Haftar e con Serraj" : "Su questo dossier vedo da troppo tempo delle rappresentazioni completamente sbagliate" perche' "l'Italia fa della coerenza il punto di forza della sua politica internazionale" scegliendo sin dall'inizio "di parteggiare per il benessere e la prosperità del popolo libico" e "per giungere... Segui su affaritaliani.it

CAOS LIBIA E IRAN/ "È la fine dell'Eni nel Mediterraneo" : Trump ha regalato la LIBIA alla Turchia. Adesso Erdogan potrà estromettere l'Eni da tutta l'area sud del Mediterraneo, dalla LIBIA a Cipro

Libia - il CAOS dopo la controffensiva di Al Sarraj : A Sirte la situazione attualmente appare confusa: dopo la notizia arrivata nel giorno dell’Epifania, secondo cui le forze del Libyan National Army (Lna) di Haftar hanno preso possesso della città, nelle ultime ore l’inviato russo che segue il dossier libico per il Cremlino ha parlato di una controffensiva da parte delle forze fedeli al governo di Al Sarraj . Sembrerebbe comunque che tra l’esercito di Haftar e le milizie vicine ...

CAOS LIBIA - le truppe di Haftar : «Entrati a Sirte» Di Maio : dialogo unica strada : «Attacco ben pianificato, preventivo, e in meno di tre ore siamo nel cuore di Sirte», ha detto il portavoce

CAOS LIBIA/ L'intesa Erdogan-Putin prepara l'ennesimo smacco di Ue e Italia : Insistendo nel dire che la soluzione è politica e va gestita da Onu e Ue, Conte e con lui Di Maio diventano parte del problema libico

CAOS LIBIA - le truppe di Haftar : «Entrati a Sirte» Rallenta la missione Ue : «Attacco ben pianificato, preventivo, e in meno di tre ore siamo nel cuore di Sirte», ha detto il portavoce

DALL'IRAN ALLA LIBIA/ Il CAOS che rovina i piani di Francia e Cina sull'Italia : L'uccisione di Qassem Soleimani rovina i piani di spartizione sulla LIBIA che coinvolgono anche l'Italia e, soprattutto, l'Eni

La fuga di Carlos Ghosn e il CAOS in Libia : La fuga di Carlos Ghosn ha il fascino del conte di Montecristo e quindi della sorpresa e dell'invisibilità nell'epoca ipercontrollata delle connessioni continue e inevitabili e del grande occhio elettronico. Ha stregato anche i foglianti esperti di cose orientali (per le questioni legate alla scarsa

CAOS LIBIA/ Putin e Erdogan - pronta una soluzione siriana : Ankara e Mosca sono pronte a inviare truppe in LIBIA . In realtà tra loro ci sarebbe un accordo e sarebbero pronti a fare come in Siria

CAOS LIBIA/ Così l'intesa Russia-Turchia taglia fuori Italia e Ue : Ieri Erdogan ha incontrato il presidente tunisino Kais Saied. La Turchia vuole la Tunisia dalla sua parte nella crisi della LIBIA . Telefonata Di Maio-Lavrov

CAOS LIBIA/ Missili e gas - gli affari che preparano l'accordo Erdogan-Putin : Turchia e Russia hanno in mano le sorti della LIBIA. Il Turkish Stream e i Missili S400 sono buoni motivi per trovare un accordo

